Arsenal, Martinelli rifiuta il trasferimento al Galatasaray

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Oggi alle 18:48News
di Manuel Del Vecchio
Martinelli non vuole andare al Galatasaray: i turchi perdono un'alternativa a Leao

L'Arsenal è stato informato dall'entourage di Gabriel Martinelli che il giocatore non è interessato a trasferirsi al Galatasaray, riporta David Ornstein per The Athletic.

Nei giorni scorsi i Gunners avevano ricevuto un'offerta di 45 milioni di euro dal Galatasaray per l'esterno brasiliano, visto da turchi come la possibile alternativa a Leao. L’Arsenal è disposto a cedere Martinelli, 25 anni, qualora dovesse arrivare un’offerta allettante, ma il giocatore non sta premendo per lasciare il club.