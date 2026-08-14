Europa League, ecco il quadro degli spareggi: in campo il 20 e 27 agosto

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E' quasi completo il quadro delle squadre che parteciperanno agli spareggi dell'Europa League. Le vincitrici si qualificheranno per la fase campionato

Manca ancora una partita che si giocherà questa sera (Klaksvík-Lech Poznań﻿) e poi sarà completo l'elenco delle squadre che hanno passato il terzo turno di qualificazione e si sono qualificate agli spareggi di Europa League. Per l'ultimo turno prima della fase a campionato, alla quale è già qualificato il Milan, saranno coinvolte 24 squadre: cinque ammesse direttamente, sei provenienti dalle squadre eliminate nel terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League – percorso campioni – e le 13 vincitrici del terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League, sia del percorso campioni sia del percorso principale. Le gare di andata sono in programma il 20 agosto, mentre i ritorni si disputeranno il 27 agosto.

Ecco tutte le sfide degli spareggi di Europa League:

Trabzonspor - Ferencváros

Universitatea Craiova - Ararat-Armenia

Sint-Truidense - Omonia

Crvena Zvezda - Viktoria Plzeň

Egnatia - Lillestrøm

Jagiellonia Białystok - Iberia Tbilisi

Mjällby - Salzburg

Kairat Almaty - Anderlecht

Lech Poznań / Klaksvík - Thun

Beşiktaş - Kauno Žalgiris

Benfica - Aarhus

OFI Crete - CSKA Sofia

Le vincitrici di ogni sfida si qualificano per la fase campionato, mentre le squadre eliminate accederanno alla fase campionato della Conference League.