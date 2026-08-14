Coppa Italia, da oggi al via i trentaduesimi: domani in campo anche il Torino

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Da oggi a lunedì si giocheranno in gara secca i trentaduesimi di Coppa Italia. In campo anche diverse squadre di A, tra cui il Torino

Iniziano oggi i trentaduesimi di Coppa Italia che si giocheranno tra questa sera e lunedì. In campo anche diverse squadre di Serie A, tra cui anche il Torino, avversario del Milan nella prima giornata di campionato. I granata affronteranno domani alle 21.15 la Carrarese. Scrive il sito della Lega Calcio Serie A: "44 squadre partecipanti, 20 club di Serie A, 20 club di Serie B e 4 club di Serie C decisi a conquistare la finalissima del prossimo 19 maggio. Dopo il primo turno, che ha coinvolto le prime otto formazioni e che ha sorriso ad Ascoli, Arezzo, Benevento e Catania, unica squadra di Serie C rimasta in gioco, in questo fine settimana si svolgeranno le prove generali per l’inizio del campionato: si comincia a fare sul serio con l’ingresso nel tabellone delle prime 12 squadre di Serie A Enilive, impegnate nelle sfide dentro-fuori, in caso di parità nei 90 minuti subito calci di rigore, per conquistare i sedicesimi di finale, in programma nella prima mtà di settembre.

Si comincia venerdì 14 agosto con quattro sfide: alle 18.00 il Parma sfida Catania che ha sconfitto 5-4 il Vicenza dopo i calci di rigore settimana scorsa, mentre alle 18.30 tocca al Cagliari affrontare l’Arezzo che ha eliminato l'Union Brescia con un secco 2-0. Alle 20.45 e alle 21.15 si giocano invece Monza-Avellino e Fiorentina-Benevento, con gli stregoni arrivati fin qui grazie al 5-3 sul Ravenna.

I trentaduesimi non si fermano nemmeno a Ferragosto: Catanzaro-Sudtirol si sfidano alle 18.00, Udinese-Padova alle 18.30, Venezia-Modena alle 20.45 e Torino-Carrarese alle 21.15.

Quattro sfide anche domenica 16 agosto: apre Frosinone-Juve Stabia alle 18.00, seguita da Genoa-Ascoli, i bianconeri hanno fatto fuori il Potenza nel primo turno, alle 18.30, Hellas Verona-Virtus Entella alle 20.45 e Lazio-Mantova alle 21.15.

Ultime quattro sfide lunedì 17 agosto con il derby toscano Pisa-Empoli alle 18.00, quello emiliano Sassuolo-Cesena alle 18.30 e Cremonese-Sampdoria (a Bolzano) e Palermo-Lecce in serata.