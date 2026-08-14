MN - Bagno di folla per il Milan in Hotel a Breslavia, grande ovazione per Modric
Pochi minuti fa la squadra è arrivata in Hotel a Breslavia dove è stato accolto da una marea rossonera di tifosi. Circa 300 persone hanno atteso l'arrivo del Pullman e hanno accolto la squadra di Amorim in Polonia, squadra che domani affronterà il Manchester United, ex squadra del tecnico rossonero, nell'ultima amichevole estiva prima dell'inizio della stagione.
I CONVOCATI PER MANCHESTER UNITED-MILAN
PORTIERI
Torriani, Pittarella, Bouyer
DIFENSORI
Gila, Pavlovic, De Winter, Diawara, Vladimirov, Bartesaghi, Estupinan, Terracciano F.
CENTROCAMPISTI
Modric, Jashari, Ricci, Musah, Loftus-Cheek, Comotto, Cisse, Saelemaekers, Chukwueze
ATTACCANTI
Gonçalo Ramos, Camarda
DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-MILAN
Data: sabato 15 agosto 2026
Ora: 16.45
Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it
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