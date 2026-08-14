MN - Bagno di folla per il Milan in Hotel a Breslavia, grande ovazione per Modric

MN - Bagno di folla per il Milan in Hotel a Breslavia, grande ovazione per ModricMilanNews.it
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Oggi alle 20:36News
di Andrea La Manna
Milan arrivato in hotel a Breslavia accolto da 300 tifosi.

Pochi minuti fa la squadra è arrivata in Hotel a Breslavia dove è stato accolto da una marea rossonera di tifosi. Circa 300 persone hanno atteso l'arrivo del Pullman e hanno accolto la squadra di Amorim in Polonia, squadra che domani affronterà il Manchester United, ex squadra del tecnico rossonero, nell'ultima amichevole estiva prima dell'inizio della stagione.

I CONVOCATI PER MANCHESTER UNITED-MILAN

PORTIERI
Torriani, Pittarella, Bouyer

DIFENSORI
Gila, Pavlovic, De Winter, Diawara, Vladimirov, Bartesaghi, Estupinan, Terracciano F.

CENTROCAMPISTI
Modric, Jashari, Ricci, Musah, Loftus-Cheek, Comotto, Cisse, Saelemaekers, Chukwueze

ATTACCANTI
Gonçalo Ramos, Camarda

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-MILAN
Data: sabato 15 agosto 2026
Ora: 16.45
Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it