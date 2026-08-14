Futuro Fofana, il francese verso la Premier? Diversi club interessati

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Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così il mercato in entrata e in uscita del Milan. Resta di grande curiosità il tema legato a Youssouf Fofana:

"Ti posso dire che Nkunku sta ricevendo tantissime chiamate, non solo la Roma ma anche dall’estero. Fofana sta ricevendo chiamate dalla Premier League: al di là del Nottingham ci sono anche altri club che stanno provando a sondare il terreno. Aggiungo poi di come Amorim voglia rinforzi: abbiamo parlato di un’offerta, prestito con diritto a 40 milioni di euro, per Nwaneri che però ha tante altre proposte tra Premier League, Lipsia e Turchia. Ad oggi il Milan ha incassato un no da parte dell’Arsenal, vedremo se presenterà un’altra proposta. Ma il Milan è molto attento sul mercato in entrata: Amorim vuole che questa rosa venga completata in un modo o nell’altro”.

FOFANA AL MILAN: NUMERI E STATISTICHE

Quella tra il centrocampista francese e il Milan è una storia mai sbocciata del tutto, fatta da momenti positivi e situazioni del tutto negative. Arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, il mediano rossonero ha diversi estimatori in Europa e anche in Arabia. A gennaio infatti era stato avvicinato anche in Turchia dal Fenerbahce, ma il francese aveva deciso di non muoversi a stagione ancora in corso. Con la maglia del Milan Fofana ha totalizzato 88 presenze ufficiali condite da 3 reti e ben 13 assist, numeri (un po' a sorpresa) decisamente positivi.