Ravezzani sentenzia su Leao: "Lo vendi a 35 milioni di euro e lo saluti e ringrazi"

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L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. In attesa dell'ultima amichevole sabato contro il Manchester United, non è stata particolarmente positiva quella giocata contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci, Athekame e per ultimo Christopher Nkunku i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim.

Nonostante tutto il caos attorno anche a Rafa Leao, oggi il numero 10 è ancora a Milanello e non ci sono situazioni che potrebbero portarlo altrove: al momento lo scenario clamorosamente più probabile è quello della permanenza al Milan. Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani la pensa diversamente, come sostenuto nel suo video YouTube:

RAVEZZANI COSI' SU LEAO

"Credo che alla fine la scelta migliore che possa fare il Milan, indipendentemente da quanto valuta Leão, sia prendere atto di quello che dice il mercato: Leão 35 milioni, prendere, salutarlo, ringraziarlo".