Trevisani su Leao: "Si deve anche un po' aiutare da solo visto che è reduce da due annate complicate"
Riccardo Trevisani, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha commentato così il momento del Milan ed in particolare quello relativo a Rafa Leao. Un estratto del suo pensiero sul delicato momento del portoghese:
"Se si è in grado di rimotivarlo per me è sempre da tenere. Altrimenti potrebbe essere usato come pedina di scambio oppure va venduto, ma qui entra in gioco anche cosa vuole fare il giocatore. E' vero che in Turchia gli danno dieci milioni all'anno, ma magari lui non è interessato ad andare nel campionato turco. Mi sembrava essersi rimotivato dopo essere tornato in gruppo, ma tutto il caos che c'è non lo aiuta di certo. Va anche detto che lui stesso si deve aiutare da solo visto che è reduce da due annate molto complicate. Leao va tenuto solo se è motivato".
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