Immobile saluta il calcio a 36 anni, il video d’addio è da brividi

Immobile saluta il calcio a 36 anni, il video d’addio è da brividiMilanNews.it
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Ieri alle 23:00News
di Andrea La Manna
Ciro Immobile si ritira dal calcio.

L'ex capitano della Lazio attualmente al Paris FC Ciro Immobile ha comunicato la sua decisione di lasciare il calcio. A 36 anni il bomber italiano appende gli scarpini al chiodo, scarpini che gli hanno permesso di segnare 35o gol in 656 partite e mettere a referto 82 assist.

L'idolo biancoceleste, nel 2020 ha addirittura segnato più gol di tutti i calciatori in Europa aggiudicandosi così la vittoria della Scarpa D'oro. Il palmares recita 
- 1 campionato di Serie B con il Pescara,
- 1 Supercoppa di Germania con il Borussia Dortmund,
- 2 Supercoppe italiane
- 1 Coppa Italia con la Lazio,
- 1 Supercoppa di Turchia con il Besiktas  
- 1 Europeo vinto con la nazionale nel 2021. 