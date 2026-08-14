Immobile saluta il calcio a 36 anni, il video d’addio è da brividi
MilanNews.it
Ciro Immobile si ritira dal calcio.
L'ex capitano della Lazio attualmente al Paris FC Ciro Immobile ha comunicato la sua decisione di lasciare il calcio. A 36 anni il bomber italiano appende gli scarpini al chiodo, scarpini che gli hanno permesso di segnare 35o gol in 656 partite e mettere a referto 82 assist.
L'idolo biancoceleste, nel 2020 ha addirittura segnato più gol di tutti i calciatori in Europa aggiudicandosi così la vittoria della Scarpa D'oro. Il palmares recita
- 1 campionato di Serie B con il Pescara,
- 1 Supercoppa di Germania con il Borussia Dortmund,
- 2 Supercoppe italiane
- 1 Coppa Italia con la Lazio,
- 1 Supercoppa di Turchia con il Besiktas
- 1 Europeo vinto con la nazionale nel 2021.
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