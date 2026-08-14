Di Stefano rivela: “Domani Maignan a Milanello, torna con un giorno d’anticipo”

Di Stefano rivela: “Domani Maignan a Milanello, torna con un giorno d’anticipo”MilanNews.it
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Ieri alle 23:58News
di Andrea La Manna
Di Stefano rivela che domani Maignan sarà a Milanello

Intervenuto a Sky Calciomercato, Peppe Di Stefano ha rivelato una novità importante su Maignan. Queste le sue parole.

"C'è una novità in casa Milan. Da domani mattina sarà presente con un giorno d'anticipo Mike Maignan. Tante le polemiche intorno al portiere per i giorni di vacanze in più. È arrivato nelle scorse ore a Milano e domani tornerà a Milanello".