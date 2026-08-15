Manchester United-Milan, la probabile formazione dell'amichevole. Modric verso la panchina, chance per Musah
In attesa delle formazioni ufficiali, queste dovrebbero essere le scelte di Ruben Amorim per l'amichevole di questo pomeriggio contro il Manchester United in Polonia. Modric e Gila dovrebbero cominciare dalla panchina, mentre Musah ha una chance dal primo minuto.
MANCHESTER UNITED-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. A disp.: Pittarella, Bouyer, Diawara, Bartesaghi, Gila, Vladimirov, Ricci, Modric, Comotto, Saelemaekers, Camarda. All. Amorim.
Infortunati: Gabbia, Leao, Pulisic, Gimenez
Indisponibili: Nkunku, Fofana, Tomori, Odogu
DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-MILAN
Data: sabato 15 agosto 2026
Ora: 16.45
Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it
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