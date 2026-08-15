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Manchester United-Milan, la probabile formazione dell'amichevole. Modric verso la panchina, chance per Musah

Manchester United-Milan, la probabile formazione dell'amichevole. Modric verso la panchina, chance per MusahMilanNews.it
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Oggi alle 12:09News
di Manuel Del Vecchio
La probabile formazione di Manchester United-Milan: le scelte di Amorim

In attesa delle formazioni ufficiali, queste dovrebbero essere le scelte di Ruben Amorim per l'amichevole di questo pomeriggio contro il Manchester United in Polonia. Modric e Gila dovrebbero cominciare dalla panchina, mentre Musah ha una chance dal primo minuto.

MANCHESTER UNITED-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. A disp.: Pittarella, Bouyer, Diawara, Bartesaghi, Gila, Vladimirov, Ricci, Modric, Comotto, Saelemaekers, Camarda. All. Amorim.

Infortunati: Gabbia, Leao, Pulisic, Gimenez
Indisponibili: Nkunku, Fofana, Tomori, Odogu

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-MILAN
Data: sabato 15 agosto 2026
Ora: 16.45
Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it