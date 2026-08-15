Dove vedere Manchester Utd-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it
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Manchester Utd-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW.
Oggi pomeriggio, alle ore 16:45, il Milan affronterà il Manchester United, l'ex squadra di Amorim, nell'ultima amichevole estiva prima dell'inizio della stagione.
Dove vedere Manchester Utd-Milan
Manchester Utd-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW e con la diretta testuale su sito e app di MilanNews.it.
Ecco dove potete seguire la partita:
Data: sabato 15 agosto 2026
Ora: 16.45
Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia
Diretta TV: Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW
Web: MilanNews.it
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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