Il capitano del Milan di oggi è ad una prima assoluta in carriera: fascia a Pavlovic

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Il capitano rossonero di oggi è Strahinja Pavlovic; è la prima volta in assoluto che il centrale serbo indossa la fascia da capitano del Milan.

Nella distinta ufficiale del Milan per l'amichevole contro il Manchester United, in programma alle 16.45 a Breslavia, il capitano rossonero risulta essere Strahinja Pavlovic; è la prima volta in assoluto - anche se solo in un test estivo - che il centrale serbo indossa la fascia, sfruttando le assenze di Maignan e Gabbia (non convocati) e di Modric (in panchina).

Le parole di Pavlovic sul nuovo Milan

"Finora - aveva spiegato Pavlovic in una intervista a Perth a La Gazzetta dello Sport di una decina di giorni fa - sta andando tutto bene e stiamo lavorando nel modo giusto. Il mister è una persona positiva. Vedo tante idee e spero che nella prossima stagione riusciremo a fare ancora meglio della scorsa. Come sarà il nuovo Milan? Non posso svelare tutte le nostre idee tattiche (sorride, ndr), ma ci sono molte cose diverse. Come avete visto nella prima amichevole, stiamo cercando di giocare con la linea difensiva alta e penso che questa sarà la differenza più grande. Credo che l’allenatore voglia che pressiamo molto di più e che stiamo sempre nella metà campo avversaria. Sogno di vincere lo scudetto. Abbiamo tifosi incredibili ed è sempre una responsabilità enorme giocare per il Milan, avere la possibilità di indossare questa maglia. Il minimo che possiamo fare è dare il cento per cento".