Quanti assenti per Amorim nell'ultima amichevole! Milan senza undici giocatori
La formazione rossonera per l'amichevole delle 16:45 contro il Manchester United dà una indicazione evidenti: gli assenti per Ruben Amorim sono tanti. In totale, infatti, risultano essere ben undici i calciatori non disponibili o non convocati: i fuori dal progetto Nkunku (partito per le nuove vacanze), Tomori, Fofana e Odogu, gli infortunati Pietro Terracciano, Leao, Pulisic, Gimenez e Gabbia (botta alla caviglia, è a riposo precauzionale) e gli ultimi vacanzieri Maignan (tornato oggi ad allenarsi a Milanello) e Rabiot.
Il retroscena di Ordine su Rabiot
Franco Ordine, nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, si è così espresso su Mike Maignan e Adrien Rabiot che hanno chiesto e ottenuto dal club rossonero qualche giorno in più di vacanza dopo il Mondiale: "Mi permetto di suggerire due chiavi di lettura sul conto dell’atteggiamento molto censurabile di Maignan, il capitano, e di Rabiot. Nel primo caso mi dicono che non sarebbe per niente contento del cambio di preparatore dei portieri passando da quello di Max che è poi andato a Firenze, a quello non conosciuto di Amorim. Nel secondo è documentato che già sul finire della passata stagione, la mamma di Rabiot si è presentata in sede reclamando un ritocco dello stipendio nel caso di raggiungimento della zona Champions. Sarebbero questi due pre-segnali a preoccupare di più rispetto al ritorno in ritardo dalle vacanze post-mondiale".
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