Torna tra i disponibili Gila: il centrale spagnolo entrerà a gara in corso contro il Manchester United

Torna tra i disponibili Gila: il centrale spagnolo entrerà a gara in corso contro il Manchester UnitedMilanNews.it
Oggi alle 17:10News
di Antonello Gioia
Oggi Mario Gila potrà finalmente tornare in campo: il centrale spagnolo è, infatti, in panchina contro il Manchester United.

L'ultima (e unica) apparizione nelle amichevoli con il Milan era datata 25 luglio a Glasgow contro il Celtic, ma oggi Mario Gila potrà finalmente tornare in campo: il centrale spagnolo è, infatti, in panchina e potrebbe entrare nel corso dell'amichevole contro il Manchester United.