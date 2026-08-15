UTD-MIL (1-1): Marciniak con le allucinazioni, Torriani para il rigore e mette tutti d'accordo

UTD-MIL (1-1): Marciniak con le allucinazioni, Torriani para il rigore e mette tutti d'accordoMilanNews.it
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Oggi alle 17:30News
di Manuel Del Vecchio

Al minuto 41 l'arbitro Marciniak assegna un rigore allo United che esiste solo nella sua immaginazione. Saranno il caldo o le traveggole, ma senza VAR rimane il fischio del direttore di gara polacco. Bruno Fernandes si presenta sul dischetto e Torriani lo ipnotizza con un bel tuffo alla sua destra. Grande parata del portiere rossonero, penalty neutralizzato e polemiche evitate. Ma il fischio di Marciniak è stato davvero fuori da ogni logica.