United-Milan 1-1 all'intervallo. Prima lo shock, poi bella partita della squadra di Amorim

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Il report del primo tempo di Manchester United-Milan 1-1

Peggio di così non sarebbe potuta iniziare: Musah perde palla dopo 12 secondi, riparte lo United, bella parata di Torriani, corner e gol di Maguire. Terzo gol su calcio piazzato preso dal Milan in questo precampionato, dato che deve far scattare più di qualche allarme. Poteva essere un pomeriggio da dimenticare, invece la squadra si è ripresa e ha provato a giocare seguendo i dettami di Amorim: uscita veloce dal basso sfruttando i due trequartisti che si abbassano e pressing alto e feroce per riconquistare palla dove si può far male agli avversari.

Jashari ha finalmente preso la squadra per mano in entrambe le fasi: belle sventagliate a sinistra per un Estupinan intraprendente, pressing organizzato ed efficace quando lo United provava ad impostare. I rossoneri hanno finalmente trovato più tiri in porta, anche se la mira non è stata delle migliori. C'è ancora qualche accorgimento da fare in fase di uscita dal basso, Pavlovic e De Winter non sono sembrati a proprio agio, ma l'atteggiamento è stato positivo. Il gol, arrivato al minuto 37, è stato decisamente meritato: recupero alto di Jashari, palla a Ramos che conduce in area e a tu per tu con Lammens allarga per Chukwueze. Il nigeriano non si fa prendere dal panico e la piazza di sinistro a porta vuota. Ottima azione, bel gol. Per ora la miglior frazione di gioco della squadra di Amorim in questa estate di amichevoli.