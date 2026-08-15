UTD-MIL 2-4: finalmente anche Loftus-Cheek accende la luce

UTD-MIL 2-4: finalmente anche Loftus-Cheek accende la luceMilanNews.it
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Oggi alle 18:20News
di Manuel Del Vecchio

Quarto gol del Milan quando siamo al minuto 72 dell'amichevole contro lo United. Ottimo lavoro di Ramos nel fare sponda venendo in contro, palla che finisce a Loftus-Cheek sulla corsia di destra che parte in campo aperto senza che nessuno riesca a fermarlo. L'inglese arriva davanti a Lammens e di destro la piazza col piattone. Gran gol, finalmente anche Loftus-Cheek accende la luce.