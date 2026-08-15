UTD-MIL (1-1): pareggio di Chukwu! Assist di Ramos, ottima giocata di Jashari

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GOL DEL MILAN! Finalmente si può esultare per un bel gol dei rossoner che pareggiano al minuto 37! Pressing alto super efficace di Jashari, che si mangia l'avversario e recupera il possesso sulla trequarti. Subito palla a Ramos che si incunea in area e davanti al portiere la mette in mezzo per Chukwueze: il nigeriano rimane freddo e la piazza col piattone. 1-1, Milan che ha finalmente reagito e ha fatto intravedere cose positive.