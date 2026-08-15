UTD-MIL (1-0): Musah perde palla dopo 12 secondi e lo United segna sull'angolo successivo

UTD-MIL (1-0): Musah perde palla dopo 12 secondi e lo United segna sull'angolo successivoMilanNews.it
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Oggi alle 16:51News
di Manuel Del Vecchio

Inizio di partita al limite del vergognoso da parte del Milan, con Musah protagonista in negativo. Perde palla a centrocampo tutto solo dopo 12 secondi, sull'attacco dello United c'è Torriani che deve fare una grande parata sul tiro fortissimo di Dorgu. Sull'angolo palla in mezza, solita marcatura horror proprio di Musah e Maguire insacca di testa. È preoccupante come ad una settimana dall'inizio del campionato il livello d'attenzione della squadra sia questo qua.