Zancan elogia Goncalo Ramos: "Al Milan serviva un 9 così: sa segnare e appoggiare il gioco"

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Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport su Goncalo Ramos, nuovo attaccante del Milan arrivato a giugno dal Psg.

Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport su Goncalo Ramos, nuovo attaccante del Milan arrivato a giugno dal Psg: "C'è grande curiosità e grande attesa: è un attaccante forte. Ha giocato pochino nel Psg e per questo è arrivato un po' a fari spenti, ma lì Luis Enrique gioca con attaccanti diversi e, quado è entranto, è stato spesso decisivo. Comunque, al Milan serviva un 9 così, sa segnare e appoggiare il gioco. Avrà la pressione del suo prezzo, ma in un contesto nebuloso come quello rossonero lui è una potenziale certezza. Mi sembra un punto fermo".

TABELLINO MANCHESTER UNITED-MILAN 2-4



Marcatori: 2’ Maguire, 37’ Chukwueze, 51’ Dorgu, 57’ Cissè, 68’ Ramos, 71’ Loftus-Cheek.



MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui (dal 61’ Dalot), Maguire, Heaven (dal 61’ Martinez), Shaw; Andrey Santos (dal 61’ Mainoo), Tielemans; Amad (dal 61’ Lacey), Bruno Fernandes, Dorgu (dal 61’ Rashford); Cunha (dal 61’ Mbeumo). A disp.: Heath, Mee, Amass, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Gabriel, Zirkzee. All. Michael Carrick

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (dal 60’ Gila), De Winter (dal 84’ Diawara), Pavlovic (dal 84’ Vladimirov); Chukwueze, Musah (dal 76’ Ricci), Jashari (dal 60’ Modric), Estupinan (dal 60’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 84’ Comotto), Cisse (dal 60’ Saelemaekers); Ramos (dal 76’ Camarda). A disp.: Pittarella, Bouyer. All. Amorim.

Arbitro: Marciniak

Ammoniti: 11’ Estupinan, 48’ Dorgu.

Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.