La pagella di Jashari: corre parecchio, ottimo pressing e cambi di gioco interessanti

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Si riporta di seguito la pagella di Ardon Jashari, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole.

Si riporta di seguito la pagella di Ardon Jashari, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole giocata a Breslavia, in Polonia.

ARDON JASHARI: 6,5

Molto interessanti i cambi di gioco per Estupinan, sempre precisi e col tempo giusto. Corre parecchio, si vede in entrambe le fasi e fa un ottimo pressing. Da un suo recupero palla nasce il gol di Chukwueze.

Il commento di Aldo Serena sulla coppia Jashari-Modric

L'ex rossonero Aldo Serena ha parlato così di alcuni calciatori del Milan: "Se Gonçalo Ramos è il nove che mancava al Milan? Assolutamente sì, ho molta stima di lui. L'ex Psg è un centravanti completo, sa finalizzare, cucire il gioco, inventare azioni da solo. L'esborso è stato enorme, ma andava fatto. Camarda? Io non lo avrei lasciato andare al Lecce la scorsa estate, col senno di poi avrebbe avuto più spazio con Allegri. Ha qualità, è giovane e va costruito: per me deve restare, va accompagnato ed educato al gioco di Amorim. Leao? Il portoghese, qualche volta, è un giocatore splendido che ti fa vincere le partite da solo, ma non ha continuità. La connessione che ha con i compagni stride con i concetti di gioco del nuovo allenatore. Un campione del genere come Modric va centellinato e sfruttato al meglio, perché quando gioca e sta bene, cambia le sorti della partita. Detto ciò, resto convinto che Jashari, seppur con qualità diverse, possa fare bene".