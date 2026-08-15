La pagella di Chukwueze: il migliore in campo con un gol e due assist. Fa ciò che Amorim gli chiede
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Si riporta di seguito la pagella di Samuel Chukwueze, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole.
Si riporta di seguito la pagella di Samuel Chukwueze, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole giocata a Breslavia, in Polonia.
SAMUEL CHUKWUEZE: 7,5
Ottima prova del nigeriano in un ruolo che sta provando a fare suo. Tantissima corsa, cerca di dare il massimo dell’apporto in entrambe le fasi. Preciso e freddo sul gol dell’uno pari, belli gli assist per Cissè e soprattutto quello per Ramos. Amorim gli chiede di stare sempre larghissimo e così facendo mette in difficoltà lo United. Migliore in campo.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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