Marianella: "Se Torriani può sostituire Maignan con il Torino è perché è pronto, ma non deve rimanere per fare una partita"

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Massimo Marianella, giornalista e opinionista, si è così espresso a SkySport su Lorenzo Torriani al termine di Manchester Utd-Milan.

Massimo Marianella, giornalista e opinionista, si è così espresso a SkySport su Lorenzo Torriani al termine di Manchester Utd-Milan: "Promossi tutti. Terracciano meno bene, ma promossi tutti. Voto di squadra almeno 7. Il Milan veniva da una partita negativa contro il Chelsea, ha iniziato male, ma poi ha rimontato bene. Quindi: noi diciamo sempre che è calcio estivo, ma i risultati negativi incidono nello spogliatoio, nella stampa e tra i tifosi. C'era bisogno di una buona partita e il Milan l'ha giocata. E sono state tirate fuori delle buone individualità.

Ad esempio, Torriani è un buon portiere, al di là del rigore parato, tra l'altro, a uno come Bruno Fernandes. Ha personalità, l'avevo già visto con il Chelsea. Io spero che il Milan lo mandi a giocare da qualche parte perché così poi il Milan si ritrova dalla sua un portiere di buonissimo livello.

Potrebbe giocare alla prima al posto di Maignan? La scelta oculata della società sarebbe di mandarlo a giocare in una straordinaria Serie C o in una buona B, in modo che giochi sempre e per tutto il campionato, tornando poi pronto, ma se la valutazione - ironicamente parlando - è 'Maignan è ancora con le infradito e i bermuda e allora c'è Torriani', allora lui è pronto, allora può giocare, e questa è una certezza. Ma se deve fare solo una partita e poi stare a guardare per tutta la stagione è meglio per il Milan e per il ragazzo che vada a giocare. Io gli augurerei di andare a giocare da qualche parte e di essere protagonista".