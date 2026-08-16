Damiani è critico sul Milan: "Così com'è non mi entusiasma"

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L'operatore di mercato Oscar Damiani è convinto che al Milan servano altri rinforzi per essere competitivo

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, l'operatore di mercato Oscar Damiani ha commentato così il mercato delle squadre di Serie A, partendo da quelo della Fiorentina: "Da simpatizzante della Fiorentina sono contento del mercato e spero che le scelte siano azzeccate. Abbiamo le società con dei bilanci messi male, speriamo che i nostri giovani diano belle speranze".

La Juve cerca un portiere.

"Vicario sarebbe un'ottima scelta. Lo stimo. È forte. E italiano. Preferisco lui a Suzuki che comunque è molto reattivo. I portieri italiani nella storia sono i migliori".

Che mercato si aspetta da qua a fine mese?

"In assenza di disponibilità mi auguro che il Milan faccia qualcosa, così com'è non mi entusiasma ma spero che faccia bene. La squadra ha dei valori al di là dei possibili acquisti e all'altezza per i primi posti".

E le altre?

"La Lazio ha preso Frattesi che mi piace, ma non ha ancora fatto molto. Ha un allenatore bravo e questo è importante, come nel caso della Roma".