MN - Bordon (ex Shalke 04) ricorda Kakà: "I suoi movimenti erano come quelli di una Ferrari"

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In esclusiva per MilanNews.it, attraverso il giornalista Alessandro Schiavone direttamente da Gelsenkirchen, Bordon ripercorre gli incontri contro il Milan

Marcelo Bordon, ex difensore brasiliano e autentica leggenda dello Schalke 04, torna con la memoria a quella sfida speciale contro il Milan nella Champions League 2005/06. Due partite rimaste nella storia: il 2-2 di Gelsenkirchen e il pirotecnico 3-2 per i rossoneri a San Siro, con la celebre esultanza di Gennaro Gattuso in faccia a Christian Poulsen.

In esclusiva per MilanNews.it, attraverso il giornalista Alessandro Schiavone direttamente da Gelsenkirchen, Bordon ripercorre quegli incontri e racconta il Milan dei fenomeni, da Kaká a Pirlo, da Shevchenko a Maldini e Nesta. Ma non solo: il brasiliano svela anche chi considera l’attaccante più forte che abbia mai affrontato, parla del suo ex allenatore Ralf Rangnick e non risparmia una battuta sul momento attuale del Milan. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Giocare in Champions League è sempre qualcosa di speciale ed è sempre bello scendere in campo in una competizione del genere. All’epoca, però, il Milan viveva gli anni d’oro di Kaká, che era il miglior giocatore del mondo. I suoi movimenti erano come quelli di una Ferrari! Nonostante questo, noi abbiamo lottato, abbiamo giocato bene insieme e ci siamo fatti valere. Grazie anche a quelle partite, lo Schalke 04 si è fatto un grande nome a livello internazionale. Erano anni molto belli per noi e, nonostante il Milan avesse una squadra fortissima, siamo andati davvero vicini a qualificarci".