News MN - Il Milan lavora per la cessione di Leao: il portoghese è stato proposto alla Roma dai suoi intermediari

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Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il resta infatti attivo sul mercato in uscita e continua a lavorare alla cessione di Rafa Leao

Il futuro rossonero (per ora) di Rafael Leao resta sempre più enigmatico e ricco di possibili e nuovi colpi di scena. Sì, perchè il portoghese è attualmente infortunato e ovviamente ancora sul mercato, in attesa di capire quali saranno i prossimi e probabilmente decisivi sviluppi sul suo futuro. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il resta infatti attivo sul mercato in uscita e continua a lavorare alla cessione di Rafa Leao in questa sessione estiva. Infatti, nei giorni scorsi il numero dieci rossonero è stato proposto anche a un club di Serie A, la Roma tramite i suoi intermediari. Forte su Leao resta ancora l'interesse del Galatasaray.

Di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara