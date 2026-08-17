Jashari positivo: “Dobbiamo migliorare i dettagli ma siamo sulla buona strada, abbiamo fatto passi avanti”

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Le parole di Jashari post Milan-United.

Nell'amichevole contro il Manchester United si è vista anche una versione di Jashari dinamica, precisa, intensa ed efficace. La stessa versione del Brugge che aveva ammaliato il Milan l'anno scorso, quando i rossoneri sono arrivati a spendere circa 34 milioni di euro per arrivare allo svizzero. Il grave infortunio di fine agosto ed un minutaggio col contagocce hanno inevitabilmente segnato la scorsa stagione in negativo. Oggi Ardon è in forma e sente la fiducia del nuovo allenatore. Questo un estratto delle sue parole rilasciate all'inviato della Gazzetta dello Sport dopo l'amichevole di ieri pomeriggio in Polonia.

Jashari, contento di questa prova?

"Sì, sono contento anche della vittoria e anche della prestazione della squadra. Penso che siamo sulla strada giusta e ci stiamo esprimendo bene come gruppo. Però penso anche che dobbiamo migliorare alcuni dettagli perché la stagione sarà lunga. Abbiamo comunque fatto un passo avanti verso il modo in cui vogliamo giocare".