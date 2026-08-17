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MN - Domani Diego Moreira a Linate prima di pranzo
Dopo la definizione della trattativa nel pomeriggio di oggi ecco che si mette in moto anche la macchina organizzativa che porterà Diego Moreira a Milano. Il nuovo colpo dell'estate rossonera è atteso, apprende la redazione di MilanNews.it, domani prima di pranzo a Linate.
LA STATISTICA OPTA SU MOREIRA
"Tra i giocatori nati dal 2004 in avanti, solo Désiré Doué (23) è stato coinvolto in più reti rispetto a Diego Moreira nelle ultime due stagioni di Ligue 1: 19 partecipazioni attive con lo Strasburgo (6G+13A) per il classe 2004, al pari di Matias Fernandez-Pardo".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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