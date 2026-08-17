News

MN - Domani Diego Moreira a Linate prima di pranzo

MN - Domani Diego Moreira a Linate prima di pranzo
Oggi alle 19:06News
di Manuel Del Vecchio
fonte di Antonio Vitiello

Dopo la definizione della trattativa nel pomeriggio di oggi ecco che si mette in moto anche la macchina organizzativa che porterà Diego Moreira a Milano. Il nuovo colpo dell'estate rossonera è atteso, apprende la redazione di MilanNews.it, domani prima di pranzo a Linate.

LA STATISTICA OPTA SU MOREIRA

"Tra i giocatori nati dal 2004 in avanti, solo Désiré Doué (23) è stato coinvolto in più reti rispetto a Diego Moreira nelle ultime due stagioni di Ligue 1: 19 partecipazioni attive con lo Strasburgo (6G+13A) per il classe 2004, al pari di Matias Fernandez-Pardo".