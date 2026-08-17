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MN - Il programma di Diego Moreira: domani sbarco a Milano e subito visite mediche

MN - Il programma di Diego Moreira: domani sbarco a Milano e subito visite mediche
Oggi alle 19:41News
di Redazione MilanNews
Il programma di Diego Moreira con le ultime formalità prima di diventare un nuovo giocatore del Milan

Diego Moreira al Milan, ci siamo: mancano solo i passaggi formali. Il belga, per cui il Milan investirà circa 50 milioni di euro, è atteso domani in tarda mattinata a Linate. Apprende la redazione di MilanNews.it che il classe 2004 andrà subito a svolgere le visite mediche di rito e ad ottenere l'idoneità sportiva prima di andare a Casa Milan in serata, tempistiche permettendo, per la firma sul contratto.

di Antonio Vitiello.

MILAN, L'IMPATTO A BILANCIO DEL COLPO DIEGO MOREIRA

Cartellino: 50 milioni
Contratto: 5 anni
Stipendio netto: tra i 3,5 e i 4 milioni di euro
Ammortamento annuo: 10 milioni
Impatto annuo: tra i 16,5 e i 17,4 milioni di euro