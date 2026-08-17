Milan, mercoledì alle 17.30 Gonçalo Ramos al Flagship Store di via Dante a Milano

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Mercoledì alle 17.30 Gonçalo Ramos, grande colpo del mercato estivo del Milan, incontrerà i tifosi milanisti al Flagship Store di via Dante a Milano

Come annuncia il sito ufficiale del Milan, mercoledì pomeriggio Gonçalo Ramos, grande colpo del mercato estivo del Diavolo, incontrerà i tifosi milanisti al Flagship Store di via Dante a Milano: "Nuovo appuntamento rossonero al Flagship Store di via Dante: mercoledì 19 agosto alle 17.30 toccherà a Gonçalo Ramos essere presente e protagonista nel negozio nel cuore di Milano, sempre più luogo di riferimento e tappa fissa all'interno del mondo milanista, per abbracciare i tifosi.

Un'occasione speciale per incontrare l'attaccante portoghese e dimostrargli, una volta di più, il calore e l'affetto che hanno segnato le sue prime settimane in rossonero, dall'arrivo a fine giugno al suo esordio nel corso del Pre-Season Tour. Ramos vi aspetta per vivere uno speciale pomeriggio in compagnia: non mancate!".