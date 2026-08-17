Qual è il ruolo di Moreira? Pochi mesi fa il belga diceva: "Per me non cambia nulla. Mi diverto tanto a sinistra quanto a destra"
Il Milan chiude per Diego Moreira dello Strasburgo: affare da 50 milioni di euro ed il calciatore è atteso in Italia tra domani e mercoledì. Il belga fa molto contento Amorim per le sue grandi doti atletiche e soprattutto per la sua enorme duttilità. Duttilità che può essere un'arma a doppio taglio... Anche se Moreira non è dello stesso avviso. Anzi. A gennaio di quest'anno ha parlato proprio del suo ruolo.
RUOLO DIEGO MOREIRA, LE PAROLE DEL BELGA
Dopo la vittoria per 2-1 contro il Metz (gennaio 2026), Moreira racconta che il cambio di ruolo non lo scombussola più di tanto. È contento di poter giocare e aiutare la squadra: "Per me non cambia nulla. Mi diverto tanto a sinistra quanto a destra, purché gioco… In ogni caso, ricoprire un ruolo offensivo mi fa bene per essere più decisivo". In quell'occasione infatti era riuscito a segnare con un bel tiro a giro di prima, di sinistro, da fuori area: "Ho avuto la fortuna di trovarmi in quella posizione interna in quel momento, Enciso mi ha servito la palla e poi ho lasciato parlare il mio piede sinistro".
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