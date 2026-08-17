News Gonçalo Ramos, Gila e Moreira: il Milan spende 150 milioni di euro per tre calciatori voluti da Amorim

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Terzo colpo dell'estate rossonera: arriva Diego Moreira per 50 milioni. Con Ramos e Gila la cifra investita supera i 150 milioni

Gonçalo Ramos, Mario Gila e ora Diego Moreria. Ruben Amorim sperava tanto di poter aver almeno tre nuovi giocatori chiave per il suo nuovo Milan. Cardinale lo ha accontentato, andando sul mercato e prendendo i tre profili ritenuti ideali dal tecnico portoghese. 74 milioni per Ramos, circa 27,5 per Gila e circa 50 milioni per Diego Moreira, cercato anche da Gasperini per la Roma.

Un totale che supera i 150 milioni di euro, senza effettuare cessioni. Gli esuberi dovranno essere comunque piazzati, perché sarebbe inimmaginabile affrontare una stagione con una rosa così sovrabbondante, ma Cardinale ha iniziato a dimostrare che quest'anno è davvero più vicino all'affare Milan. Occupandosi in prima persona di varie situazioni e avendo un contatto costante e diretto con Amorim anche il modus operandi sul mercato è estremamente diverso dal recente passato.