Zazzaroni: "Il Milan ha fatto un bellissimo acquisto: Diego Moreira è un giocatore di notevoli potenzialità"

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Ivan Zazzaroni promuove e pieni voti il colpo Diego Moreira

Terzo grande colpo dell'estate rossonera: dallo Strasburgo arriva Diego Moreira per 50 milioni di euro. Con il belga Amorim avrà un grande jolly: esterno di centrocampo, ala offensiva e anche trequartista dietro le due punte. Classe 2004, nei suoi due anni in Francia Moreira ha avuto finalmente quel tipo di crescita che tutti si aspettavano fin dalle giovanili del Benfica.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, promuove a pieni voti l'acquisto: "Il Milan ha fatto un bellissimo acquisto: Diego Moreira è un giocatore di notevoli potenzialità, la scorsa stagione, nello Strasburgo, ha mostrato qualità offensive impressionanti".