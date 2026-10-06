Nations League, la Svizzera fa 4 su 4: mezzo tempo per Jashari

Di seguito il risultato di Svizzera-Macedonia del Nord e la prestazione del centrocampista rossonero Ardon Jashari.

La capolista del Gruppo 1 della Lega B, la Svizzera, si è confermata anche stasera la squdra più avanti tra le quattro. Questa sera contro il fanalino di coda del girone, la Macedonia del Nord, ferma a zero punti, non c'è stata partita. I padroni di casa hanno battuto con un netto 3-0 gli avversari e si sono assicurati il primo posto nel girone. Per il rossonero Ardon Jashari sono stati 45 i minuti giocati nel secondo tempo.

IL TABELLINO DEL MATCH

SVIZZERA - MACEDONAI 3-0

43' Rieder

73' Manzambi

81' Ndoye