Nations League, la Svizzera fa 4 su 4: mezzo tempo per Jashari
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Di seguito il risultato di Svizzera-Macedonia del Nord e la prestazione del centrocampista rossonero Ardon Jashari.
La capolista del Gruppo 1 della Lega B, la Svizzera, si è confermata anche stasera la squdra più avanti tra le quattro. Questa sera contro il fanalino di coda del girone, la Macedonia del Nord, ferma a zero punti, non c'è stata partita. I padroni di casa hanno battuto con un netto 3-0 gli avversari e si sono assicurati il primo posto nel girone. Per il rossonero Ardon Jashari sono stati 45 i minuti giocati nel secondo tempo.
IL TABELLINO DEL MATCH
SVIZZERA - MACEDONAI 3-0
43' Rieder
73' Manzambi
81' Ndoye
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