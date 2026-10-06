News Milan, Saelemaekers: "Periodo difficile, lo affronterò con determinazione. Tornerò più forte, grazie a tutti"

Milan, Saelemaekers ha rotto il silenzio dopo l'infortunio alla caviglia che lo costringerà a una probabile operazione e a 3-4 mesi di stop

Alexis Saelemaekers sarà costretto a saltare diversi mesi di stagione per il suo problema alla caviglia. Il calciatore rossonero dopo il trauma distorsivo alla caviglia destra di settimana scorsa che non aveva prodotto lesioni, non è migliorato nei successivi sette giorni: per questo è stato sottoposto a ulteriori esami che hanno evidenziato una perdità di stabilità della caviglia destra a seguito di un intervento subito a Roma due anni fa per la frattura del malleolo. Un quadro generale che porterà quasi certamente il belga a subire un'operazione e a saltare dai 3 ai 4 mesi.

MILAN, PARLA SAELEMAEKERS

E a rompere il silenzio, quest'oggi, è proprio Alexis Saelemaekers che ha affidato i suoi pensieri a un post sul proprio profilo Instagram. Queste le parole del calciatore milanista: "Non è facile attraversare momenti come questo. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male. È un periodo difficile, ma lo affronterò con pazienza, determinazione e ancora più voglia di tornare a fare quello che amo. Voglio ringraziare di cuore tutti i tifosi, i miei compagni, lo staff, gli amici e tutte le persone che in questi giorni mi hanno scritto e fatto sentire il loro affetto. Ho letto tantissimi dei vostri messaggi e mi hanno dato una forza enorme. Adesso testa bassa, lavoro e pazienza. Tornerò più forte. Grazie di cuore a tutti".