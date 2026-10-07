Pato: "Mi voleva anche l'Inter, ma ancora oggi penso che il Milan sia stata la scelta migliore"

Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, ha rivelato che prima di scegliere il Milan era stato cercato anche dall'Inter e da altre squadre

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, è il primo protagonista della quarta stagione di "Storie di Serie A", appuntamento mensile in onda su Radio Tv Serie A. Queste le sue parole sull'arrivo in rossonero riportate dal sito della Lega Calcio Serie A: "Quando giocavo alla PlayStation sceglievo il Milan. Quando si è trattato di decidere, non ci ho pensato su: aveva appena vinto la Champions, c'erano sette brasiliani, il mio idolo era Ronaldo, che giocava in rossonero.

Tra le varie squadre che mi hanno cercato c’è stata anche l’Inter, ma ancora oggi penso che il Milan sia stata la scelta migliore: ho giocato in Club vincente, ho vinto con questo Club e ho giocato con tanti campioni italiani”.