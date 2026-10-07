Di Marzio punta su Moreira: "Può essere uno dei top tre acquisti del calciomercato italiano"

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha spiegato che Diego Moreira potrebbe essere uno dei colpi migliori del mercato estivo in Serie A

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, ha commentato così a news.bet365.it il mercato estivo del Milan: "Penso che il Milan abbia fatto un buon mercato, inserendo tre giocatori forti. Moreira credo che possa essere un’ulteriore sorpresa e possa fare ancora meglio di quel che ci si aspetti; penso che possa essere uno dei top tre acquisti del calciomercato italiano. Cosa manca ai rossoneri? A gennaio avrà bisogno almeno di un difensore centrale, secondo me, per migliorare la propria affidabilità, visto che fino ad adesso il Milan ha subito troppi gol”.

Su Ruben Amorim, Di Marzio ha invece rilasciato queste dichiarazioni: "Amorim avrà bisogno di tempo per costruire un’identità, ma i rossoneri, secondo me, possono arrivare nelle prime quattro. Per il Milan sarà importante in primis che i calciatori riescano in fretta ad assimilare le idee del nuovo tecnico e poi allenatore e dirigenza dovranno capire chi comprare nel mercato di gennaio per puntellare e migliorare la rosa”.