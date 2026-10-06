MN - Serafini sul gioco offensivo di Amorim: "Siamo sbilanciati? Si però si preoccuperanno gli avversari se è vero che vuoi dominare"

A margine della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista rossonero Luca Serafini. Di seguito, ecco un breve estratto delle sue considerazioni sul calcio offensivo di Ruben Amorim:

"Secondo me il Milan ha 12/13 giocatori di grande livello e da quelli bisogna ripartire. E quelli a me rendono fiducioso perché i tre dietro con Pavlovic, Gila e De Winter mi piacciono, Rabiot e Modric mi piacciono, Chukwueze e Moreira mi piacciono, siamo sbilanciati? Si però si preoccuperanno gli avversari se è vero che vuoi dominare. Insomma questi 7/8 giocatori dai quali partire a me rendono fiducioso per la stagione.

Nuovi acquisti? Quello che mi ha sorpreso di più è Moreira, anche perché rispetto alla prima partita sulla fascia destra a Torino con la Juve, dopo è diventato completamente un altro, sembra il fratello di quello che ha giocato a Torino e mi sembra un giocatore di grande qualità..".