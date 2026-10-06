Nations League, la Spagna fatica ma vince ancora: Modric in campo più di mezz’ora

Di seguito il risultato di Croazia-Spagna e la prestazione di Luka Modric.

Una bellissima partita quella andata in scena poco fa tra Croazia e Spagna. Parte bene il match per la squadra di casa che al minuto 17 va in vantaggio con il gol del solito Ivan Perisic. Nonostante questo però la differenza tecnica e qualitativa tra le due squadre è stata evidente e la Spagna ha infatti assediato gli avversari per tutta la partita. Il gol del pareggio però è arrivato solo al 61' grazie al gol del subentrato Merino.

A complicare le cose per Modric e i suoi è l'espulsione dell'autore del gol dei padroni di casa in seguito ad una doppia ammonizione. E puntuale come un orologio svizzero, al minuto 88, è ancora Merino a segnare per i suoi il gol che vale il 2-1 e gli ennesimi tre punti per i campioni del mondo. Per quanto riguarda il centrocampista rossonero Luka Modric sono stati 66 i minuti giocati in quest'ultima gara della sua nazionale.

IL TABELLINO DEL MATCH

CROAZIA - SPAGNA 1-2

17' Perisic

61' Merino

88' Merino