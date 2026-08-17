News MN - Amorim felicissimo per il colpo Moreira. Giocatore a Milano tra domani e mercoledì

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Arrivano le prime reazioni dopo il colpo Diego Moreira. Ruben Amorim molto soddisfatto e felice

Il Milan ha chiuso a sorpreso il colpo Diego Moreira dallo Strasburgo per circa 50 milioni di euro più bonus: è il terzo acquisto importante dell'estate dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila per un totale di circa 150 milioni di euro. Gerry Cardinale in prima persona ha condotto l'affare con Jorge Mendes.

Apprende la redazione di MilanNews.it che Amorim è davvero contento per l'arrivo del belga, visto che può giocare come laterale destro e sinistro, ma anche come uno dei due trequartisti dietro la punta. Il calciatore è atteso a Milano per le visite mediche di rito tra domanni e mercoledì.

di Antonio Vitiello.