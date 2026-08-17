Rabiot torna carico a Milanello, ecco il messaggio social
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Rabiot posta le foto del suo primo allenamento a Milanello della nuova stagione.
Dopo giorni di polemiche vista la decisione di Amorim di concedere qualche giorno in più di vacanza a Maignan e Rabiot, il centrocampista francese è tornato oggi a Milanello dove ha svolto la prima seduta d'allenamento della nuova stagione.
In merito a questo, il numero 12 ha postato nel suo profilo Instagram le foto dell'allenamento di oggi con la seguente descrizione: "De vuelta" che tradotto in italiano significa "ritorno".
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