Rabiot torna carico a Milanello, ecco il messaggio social

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Rabiot posta le foto del suo primo allenamento a Milanello della nuova stagione.

Dopo giorni di polemiche vista la decisione di Amorim di concedere qualche giorno in più di vacanza a Maignan e Rabiot, il centrocampista francese è tornato oggi a Milanello dove ha svolto la prima seduta d'allenamento della nuova stagione.

In merito a questo, il numero 12 ha postato nel suo profilo Instagram le foto dell'allenamento di oggi con la seguente descrizione: "De vuelta" che tradotto in italiano significa "ritorno".