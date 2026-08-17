Milan, Leao, Galatasaray e una partita a poker che rischia di andare lunga

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Leao resta in uscita, il Milan vuole cederlo. Il Gala ci pensa concretamente, ma i tempi rischiano di allungarsi terribilmente

Seppur il Milan abbia abbassato le pretese per Rafa Leao, si è passati dai 50-60 milioni a 40-45, non c'è stato ancora un passo avanti concreto per la cessione del portoghese, attualmente ai box per un leggero affaticamento. Il club più interessato, e non è una sorpresa, è il Galatasaray. Luca Bianchin scrive su gazzetta.it che i contatti sono continui e frequenti, ma Leao non è ancora arrivato al punto di dover staccare un biglietto aereo di solo andata per la Turchia.

Il club di Istanbul vuole cambiare morfologia dell'attacco e sta aggredendo il mercato senza paura. I turchi sono andati con forza anche su Martinelli dell'Arsenal, ma hanno capito subito che il brasiliano non apre alla destinazione. C'è un'operazione in chiusura per Aleksej Batrakov dalla Lokomotiv Mosca per circa 25 milioni di euro: sintomo che il Gala ha soldi e volontà di investire. E per Leao la questione principale sono proprio i soldi, sia col Milan che con il giocatore.

I rossoneri hanno abbassato le pretese, anche in modo notevole. Ma non c'è ancora intesa. Il Galatasaray offre 35 milioni di euro più bonus, ma non è ancora abbastanza per Cardinale, che si occupa in prima persona della situazione. E poi c'è la questione giocatore: Leao non ha ancora aperto totalmente, ma non ha neanche chiuso. Soprattutto perché nelle sue idee la Turchia varrebbe uno stipendio da 10-12 milioni di euro l'anno, praticamente il doppio rispetto a quanto percepisce oggi al Milan. Rafa è ai box, ma il problema muscolare sarà presto risolto, tant'è che è atteso al ritorno in gruppo già durante questa settimana. È incuriosito dal Gala e dall'ambiente calcistico turco, anche perché in Italia sembra aver finito la sua corsa: nell'ultima stagione il rapporto con San Siro si è deteriorato fino ad arrivare ai minimi storici. Non è un azzardo pensare che se rimanesse al Milan riceverebbe molti più fischi che applausi, proprio come negli ultimi mesi.

E poi c'è anche Amorim, il nuovo allenatore, che nell'intervista post amichevole col Manchester United gli ha mandato un messaggio che ha bisogno di poche interpretazioni: "Leao è un giocatore davvero costoso... Quindi vedremo, ma deve lottare. Penso che Cissè, per come ha giocato, gli renderà le cose difficili". Poi ci sono anche Pulisic e Saelemaekers. Come a dire: "Rafa, non hai assolutamente il posto assicurato". Le volontà sono più o meno comuni: quella del Milan, quella del Galatasaray e quella di Leao. Bisognerà solo capire quanto tempo ci vorrà per sbloccare il tutto. Il mercato in entrata in Turchia finisce il 4 settembre, ma tutti si augurano che questa partita a poker possa risolversi prima.