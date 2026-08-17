Calciomercato Milan, accordo con lo Strasburgo per Diego Moreira

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Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan ha vicino a definire l'arrivo in rossonero di Diego Moreira. Affare da circa 45 milioni di euro

Dopo Gonçalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara, il Milan sembra essere vicino a chiudere un altro colpo in entrata: come riporta gazzetta.it, infatti, il club di via Aldo Rossi ha raggiunto un accordo con lo Strasburgo per Diego Moriera, giocatore classe 2004 che ha partecipato all'ultimo Mondiale con il Belgio. L'operazione è avanzata e si parla di un affare da circa 45 milioni di euro. L'obiettivo del Diavolo è chiudere la trattativa in tre o quattro giorni.

Il giocatore belga, che fa parte della scuderia di Jorge Mendes, è un mancino che in carriera ha giocato su entrambe le fasce sia da esterno di centrocampo che attaccante esterno. Nella scorsa stagione, tra campionato francese, Coppa di Francia e Conference League, Diego Moreira ha collezionato 42 presenze con la maglia dello Strasburgo, segnando cinque gol e regalando ben nove assist. Ad inizio agosto, il belga aveva pubblicato anche una foto sui social mentre si allena con la maglia del Milan.