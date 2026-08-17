Gimenez-Porto, Moretto: "Mi aspetto la chiusura dopo che si sbloccherà Mora alla Roma"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti sul futuro di Santiago Gimenez e di Rafael Leao

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così del futuro di Santiago Gimenez e di Rafael Leao:

MORETTO SU SANTIAGO GIMENEZ E IL PORTO

"Non appensa si sbloccherà definitivamente l'affare tra Porto e Roma per Rodrigo Mora mi aspetto anche i passi decisivi e finali da parte dei portoghesi per Santiago Gimenez. Il messicano ha un accordo totale con il Porto, serve sbloccare la trattativa tra i duce club, ma l'operazione Gimenez è di fatto legata a quella di Mora".

MORETTO SULLE VOCI SUL FUTURO DI LEAO

"Non ci risulta che ci possa essere la Fiorentina nel futuro di Leao. Posso dire che il portoghese ha avuto degli approcci in Italia da una squadra italiana, ma al momento l'attaccante chiude le porte ad un trasferimento in Italia. Aggiungo anche che a livello economico è un'operazione difficilmente praticabile per le squadre italiane, dunque ad oggi né Fiorentina, né altre società di Serie A hanno chiesto Leao".