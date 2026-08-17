Odogu in prestito secco al Tolosa: il difensore sta svolgendo le visite mediche in Francia
MilanNews.it
David Odogu sta svolgendo le visite mediche con il Tolosa. Il tedesco si trasferirà in Francia in prestito secco fino a giugno 2027
Dopo una prima stagione in cui non ha praticamente mai giocato e dopo essere stato inserito nella lista dei calciatori rossoneri tagliati da Ruben Amorim, David Odogu riparte dal Tolosa che nelle scorse ore ha raggiunto un accordo con il Milan per il prestito secco del difensore tedesco. Il giocatore si trova già nella città francese dove sta svolgendo in queste ore le visite mediche. A riferirlo è gazzetta.it.
David Odogu lascia il Milan e va al Tolosa.— luca bianchin (@lucabianchin7) August 17, 2026
Il trasferimento è in prestito secco.
Il difensore centrale tedesco sta facendo le visite mediche in queste ore con il club francese. pic.twitter.com/f6cUeu583r
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniMaignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fa
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Carlo Pellegatti“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanza
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com