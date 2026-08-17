Odogu in prestito secco al Tolosa: il difensore sta svolgendo le visite mediche in Francia

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David Odogu sta svolgendo le visite mediche con il Tolosa. Il tedesco si trasferirà in Francia in prestito secco fino a giugno 2027

Dopo una prima stagione in cui non ha praticamente mai giocato e dopo essere stato inserito nella lista dei calciatori rossoneri tagliati da Ruben Amorim, David Odogu riparte dal Tolosa che nelle scorse ore ha raggiunto un accordo con il Milan per il prestito secco del difensore tedesco. Il giocatore si trova già nella città francese dove sta svolgendo in queste ore le visite mediche. A riferirlo è gazzetta.it.