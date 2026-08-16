Moretto: "Nwaneri, l’Arsenal ad oggi non apre al prestito con diritto"
Ethan Nwaneri non è neanche in panchina per la finale del Community Shield di questo pomeriggio tra Arsenal e Manchester City. Il trequartista inglese piace tantissimo al Milan, ma per ora non c'è un accordo sulla formula con i Gunners. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto sul classe 2007.
FUTURO NWANERI, LA POSSIBILE FORMULA DELL'OPERAZIONE
“Nwaneri è un nome su cui il Milan sta lavorando da settimane, è un nome che al Milan piace tantissimo, non tanto. Era stata fatta un’offerta: prestito con diritto di riscatto a 40 milioni, rifiutata. La condizione ad oggi, 16 agosto, fondamentale per cui l’Arsenal lo possa lasciar partire è che venga messo almeno l’obbligo, o comunque un titolo definitivo. L’Arsenal ad oggi non apre al prestito con diritto, vedremo se poi le condizioni cambieranno e se il Milan avrà altre chance”.
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