Milan, possibile idea Rodrigo Mora del Porto. Le ultime da SportMediaset

vedi letture

Il Milan pensa a Rodrigo Mora del Porto per la trequarti

Nuova suggestione di mercato per il Milan, raccontata in queste ore da Claudio Raimondi su SportMediaset. I rossoneri, che stanno parlando con il Porto di Santi Gimenez per una cessione in prestito con diritto di riscatto, guardano con interesse a Rodrigo Mora, trequartista portoghese classe 2007 che a più riprese è stato ad un passo dalla Roma.

MILAN, POSSIBILE IDEA RODRIGO MORA PER LA TREQUARTI

Non c'è ancora una trattativa vera e propria, ma la dirigenza rossonera è stuzzicata da Mora per la sua qualità, l'età e dal potenziale del giovane trequartista, anche perché Amorim sta cercando un nuovo profilo da inserire in squadra proprio in quella posizione. Il calciatore, anche ora che la trattativa con i giallorossi si è raffredata, rimane comunque in uscita: il rapporto con Farioli non è di certo dei migliori. A raccontarlo è proprio il suo agente: "Rodrigo Mora non rientra nelle idee di Farioli e questo rappresenta un problema, soprattutto per un ragazzo di 18 o 19 anni ancora in fase di crescita, per il quale il calcio non è soltanto una professione, ma anche la sua vita e la sua gioia. Il Rodrigo che ho incontrato è una persona triste. Vuole lottare, ma vuole anche giocare. Ha capito chiaramente di essere diventato la terza scelta".

Il Porto valuta Rodrigo Mora circa 50 milioni di euro, ma è disposto ad accettare formule particolari o creative per finalizzare l'affare. Da vedere quindi se potrà rientrare nei discorsi per Santiago Gimenez.