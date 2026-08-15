I quattro epurati. Amorim spiega: "Ho scelto io: non si ci può allenare in 40 e devo creare spazio ai giovani"

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Negli ultimi giorni ha fatto notizia la scelta sul mettere fuori dal progetto alcuni calciatori...

"Tutti e quattro hanno fatto davvero bene durante il pre-campionato, ma dobbiamo fare delle scelte. Stiamo cambiando e penso che sia importante cambiare davvero in questo momento perché siamo all'inizio di un progetto. Abbiamo alcuni ragazzi giovani che avranno spazio e io devo crearglielo. Voglio comunque sottolineare che hanno fatto davvero bene durante il precampionato. Però, come vi ho detto quando siamo tornati da Giacarta, dobbiamo preparare la stagione. E con quasi 40 giocatori è impossibile prepararla. Quindi mi dispiace per i ragazzi, ma dobbiamo farlo".

TABELLINO MANCHESTER UNITED-MILAN 2-4



Marcatori: 2’ Maguire, 37’ Chukwueze, 51’ Dorgu, 57’ Cissè, 68’ Ramos, 71’ Loftus-Cheek.



MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui (dal 61’ Dalot), Maguire, Heaven (dal 61’ Martinez), Shaw; Andrey Santos (dal 61’ Mainoo), Tielemans; Amad (dal 61’ Lacey), Bruno Fernandes, Dorgu (dal 61’ Rashford); Cunha (dal 61’ Mbeumo). A disp.: Heath, Mee, Amass, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Gabriel, Zirkzee. All. Michael Carrick

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (dal 60’ Gila), De Winter (dal 84’ Diawara), Pavlovic (dal 84’ Vladimirov); Chukwueze, Musah (dal 76’ Ricci), Jashari (dal 60’ Modric), Estupinan (dal 60’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 84’ Comotto), Cisse (dal 60’ Saelemaekers); Ramos (dal 76’ Camarda). A disp.: Pittarella, Bouyer. All. Amorim.

Arbitro: Marciniak

Ammoniti: 11’ Estupinan, 48’ Dorgu.

Recupero: 2’ 1T, 3’ 2T.