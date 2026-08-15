I quattro epurati, ma non solo: Milan, in uscita c'è praticamente una squadra intera

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Oltre ai quattro giocatori tagliati da Amorim, sono diversi i giocatori del Milan in uscita. Tra questi c'è anche Rafeal Leao

Negli ultimi giorni si parla molto dei quattro giocatori che sono stati tagliati da Ruben Amorim perchè non fanno più parte del suo progetto tecnico: si tratta di Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku. Ma sul mercato non ci sono solo loro, anzi la lista è piuttosto lunga: in uscita ci sono infatti anche Filippo Terracciano, Warren Bondo, Pervis Estupinan, Santiago Gimenez e Rafael Leao. In pratica c'è una squadra intera con le valige pronte.

Ieri intanto il Milan ha annunciato il primo addio, cioè quello di Zachary Athekame che è andato in prestito secco al Lione. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Athekame all'Olympique Lyonnais. Il Club augura a Zachary le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva".