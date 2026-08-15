Milan, ipotesi scambio Tomori-Tavares con la Lazio

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Repubblica ipotizza uno scambio tra Milan e Lazio: Tomori in biancoceleste e Nuno Tavares in rossonero

Il Milan sta lavorando per piazzare quei giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico di Ruben Amorim. Tra questi c'è anche Fikayo Tomori che, secondo quanto riporta questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, potrebbe finire alla Lazio in cambio di Nuno Tavares, il quale viene valutato 20 milioni di euro. Non è un mistero che il Diavolo stia cercando un nuovo esterno a tutta fascia.

Tra i tagliati di Amorim, c'è anche Christopher Nkunku e anche lui potrebbe essere scambiato con un altro giocatore: resta infatti in piede l’operazione con la Roma per portare Mathias Soulé in rossonero e il francese in giallorosso, anche se Gasperini vuole in ogni caso un altro giocatore creativo (è in stallo la trattativa con il Porto per Rodrigo Mora, per cui torna in auge il belga Fofana).